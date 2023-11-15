致電滋擾法官案 控方求明年審遭拒

【本報訊】一名男子涉嫌於兩個月內打逾萬次電話滋擾法官，因而牽涉兩宗案件，其中一宗在裁判法院處理，他被控共4項不斷打電話罪。另一宗則在高院審理，涉及藐視法庭罪。其中不斷打電話案，昨在東區裁判法院再提訊。控方稱希望押後待高院審理完畢，惟裁判官指，高院案排期上有眾多不明朗因素，包括被告法援上訴、法庭日誌，加上距離本案由2021年首次提訊已有一段時間，認為沒必要等候高院案審結才處理，因此押後至11月29日再訊，待控方探討本案處理方式。

57歲被告陸志榮，報稱是廣告設計員。4項控罪分別指被告於2021年5月26日與5月31日之間；及6月1日與7月6日之間，不斷打電話往一名位於灣仔政府大樓區域法院10樓區域法院法官，以及區域法院2樓區域法院法官的辦公室電話。本案原本排期明年3月11日再訊。惟因控辯雙方就押後有陳詞，故安排昨進行聆訊。

未準備好答辯 月底再訊 控方指，因不斷打電話罪未能反映事件嚴重性，故被告另因相同事件，被控藐視法庭罪，將在高院審理，律政司就該案向司法機構建議排期在明年4月中開審。控方稱，藐視法庭案相對重要，控罪亦較嚴重。本案性質如同交替控罪，形容這種起訴方式符合公眾利益。由於不希望本案會影響藐視法庭案，故控方現時尚未準備好讓被告就此案答辯。

辯方則表示，昨才知悉控方未準備好答辯，對此感驚訝，認為先進行裁判法院審訊，不會影響高院案件，反對把本案押後至明年3月。裁判官聽罷陳詞後，最終接納辯方說法，把案押後兩星期作提訊，被告續准保釋。案件編號：ESCC 1958/2021