公僕再流失逾萬人 佔實際員額5.7%

【本報訊】公務員流失情況嚴重，據政府文件顯示，在2022至23年度，公務員流失人數約為10,100人，佔實際員額約5.7%，較2021至22年度的10,487人稍有回落。政府強調，退休是公務員離任的主要原因，其他原因包括辭職、約滿離職、去世等；而該年度公務員的辭職率為2.2%，與2021至22年度相若，政府指近年公務員的離職人數雖有所增加，但沒有對政府運作帶來太大影響。

包括5800人退休 政府文件表示，2022至23年度，公務員流失數字約為10,100人，當中公務員退休人數約為5,800人，佔實際員額約3.3%，而首長級公務員退休人數佔首長級公務員實際員額的比率為10.8%，而2022至23年度公務員的辭職率為2.2%。

針對公務員退休情況，政府指預計自然流失率會逐漸下降，預計2022至23年度之後的5年間，退休人數佔公務員實際員額每年平均約3.6%，然後逐漸下降至計至2027至28年度5年間的約2.9%，並且進一步下降至計至2037至38年度及2042至43年度兩個5年間的約1.7%。

另外，截至今年6月30日，政府合共聘用9,468名全職合約僱員，較2006年6月30日的歷史高峰減少約9,000名，即約49%。在這些合約僱員中，約七成獲聘用的年期少於5年，月薪介乎8,000元至15,999元的有32%，介乎16,000元至29,999元的有42%，而在30,000元或以上的則有24%。