僱主欠供積金投訴增 經濟殘勞資矛盾加深

經濟不景打擊百業，打工仔成為最大受害者。立法會人力事務委員會最新文件顯示，強積金管理局上月共接獲304宗有關僱主涉嫌不當扣減僱員工資及拖欠供款的投訴，按月上升一成，其中265宗涉及170名僱主，大部分投訴即250宗均指「僱主拖欠供款」，按月增幅多達16%；其次為僱主沒有安排僱員參加強積金計劃，有91宗。年關將至，僱員遭拖欠工資及強積金供款的個案卻不斷上升，顯示經濟壓力更大，勞資矛盾益發增加。

文件指出，勞工處上月亦接獲30宗涉及強積金的投訴，均與涉嫌不當地扣減僱員的工資及拖欠供款有關。而今年1月1日至10月31日期間，勞工處則一共接獲319宗投訴，逾半個案已轉介到勞資審裁處或小額薪酬索償仲裁處仲裁。積金局表示，上月就拖欠供款共發出40張申請傳票，以及向一名僱主就沒有安排僱員參加強積金計劃，發出一張申請傳票，甚或主動巡查共111間僱用機構。

涉250個案 按月升16％ 翻查資料，今年9月，積金局共接獲276宗涉拖欠強積金相關的投訴，上月的數字按月增加多28宗，增幅約10%；積金局在9月所接獲對僱主的投訴中，仍舊以僱主拖欠供款為最多，有215宗；若與最新的10月有250宗比較，按月增幅更達16%；而「僱主沒有安排僱員參加強積金計劃」的投訴亦按月增18宗。

另外，文件亦提到積金局已將用以衡量強積金收費水平的平均基金開支比率，由2007年的2.1%降至今年9月底的1.35%，減幅36%；並同時正全力構建積金易平台，預期在平台運作首兩年，計劃成員須支付的行政費平均降低30%，10年內累計節省高達300億至400億元的行政成本，相當於期內原來行政費的41%至55%。

積金局續指，就針對行政費以外的基金開支，包括投資管理費及保薦人費，已要求受託人審視轄下基金的收費下調空間，並向局方提交5年減費策略方案。積金局提醒，收費高低並非選擇強積金基金唯一的指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素。