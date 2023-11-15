調查：逾四成濕疹患者 自行斷類固醇藥

【本報訊】濕疹是本港常見皮膚病，估計患者人數達150萬人，一般會使用類固醇治療，如出現感染亦會用到抗生素，但有研究調查發現，超過一半受訪患者未有跟從醫囑使用類固醇，超過四成患者未有完成抗生素療程或完全沒有使用，主要擔心有副作用，恐致拖延病情、出現抗藥性問題，甚至出現嚴重併發症，有患者因皮膚屏障受損出現嚴重感染，細菌入血引發低溫症。醫生指出，類固醇副作用多因錯誤使用，強調「應用則用」，呼籲遵從醫囑用藥。

濕疹關注組上月透過網上問卷訪問200名濕疹患者，發現56%受訪者未有跟從醫囑使用及完成類固醇療程，超過90%受訪患者同意或非常同意類固醇副作用很大，症狀改善後要盡快停用。至於抗生素，有41%受訪者有按醫囑使用，但無完成療程，有7%患者甚至完全沒有使用，超過60%認為會出現抗藥性，因而盡量不使用。

憂副作用 停藥恐反效果 現年30歲的Cat，一歲半時已患上濕疹，雖然知道類固醇有效，但擔心長期使用會有副作用，而且停藥後情況又即時轉差，倒不如不用藥，不想再有假希望。多年來她的病情不斷反覆，到大學因功課壓力大，更加劇病情，甚至曾出現大範圍感染抗藥性金黃葡萄球菌，引發低溫症，到急症室求醫體溫僅攝氏35度多，處理不當會有生命危險，最終前後住院近兩個月情況才穩定下來。

中文大學兒科學系教授韓錦倫指出，類固醇雖有毒性，但藥效很好，而消炎用藥膏通常僅含0.1%類固醇：「即係擠1,000寸藥膏出嚟，得一寸係藥」，只要跟從醫生指示使用，基本上不會有副作用。韓錦倫稱，不少患者尋訪坊間所謂「濕疹神醫」，當中部分是在病人不知情下開出強力類固醇，患者見到藥效便容易誤墮騙局，亦導致錯誤使用類固醇。

韓錦倫續指，當患者皮膚出現嚴重細菌感染，就需要用抗生素，強調藥物是應用則用：「唔應該濫用，但亦唔應該唔用。」