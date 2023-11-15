天瑜父為女撐下去 左肺癌細胞今切除

術前到院探望 「一定戰勝這場硬仗」 在2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的8歲女童周天瑜，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人。周父為女兒爭取公義四處奔波，早前就事件追討涉事醫生刑責並已落口供，而積勞成疾的他亦身患惡疾，他昨日凌晨在社交平台發文指，將於今日到醫院切除左肺葉的癌細胞，12月5日再切除手臂上的癌細胞。

周父在Facebook「天瑜醫療事故關注組」發文透露自己的最新病況，前日亦特意去醫院探望天瑜，告訴女兒，為了可以看到她的康復，他一定會戰勝這場硬仗。他期望父女可盡快康復，不需在夢中看到健康的天瑜，可在現實中帶她玩耍。他在貼文中表示，雖然與天瑜一起相處的日子，只有短短三至四年，但留下的所有回憶，肯定是生命中最難忘最開心的時刻。

下月初再切除手臂癌細胞 另外，周父亦上傳一條長約5分鐘的影片，影片中他向正在睡覺的天瑜說，未來一段時間忙碌，他將於今日到醫院切除左肺葉的癌細胞，12月5日再切除手臂上的癌細胞，又指肺另一邊淋巴亦有癌細胞，因此需要接受電療、打針及吃藥。哥哥軒軒要準備考試，周父要花時間陪他溫習，而他形容去治療癌症就如捉螞蟻，「係呀，好多螞蟻要捉，係咪呀？好似你以前咁樣啦，爸爸以前陪你去打針食藥，去捉螞蟻，係咪呀？今次爸爸自己要做。」期間天瑜的面部有些微變化，仿似聽懂爸爸的說話那樣，瞳孔也有一點反應。

一直堅強生活及面對一切的周父指，會像女兒一樣勇敢面對不流淚，又指早前曾發夢看到天瑜正常生活。他指，近來經常在夢中看到天瑜，次數已多至明白自己在發夢。他希望夢境可以再延長一點，不要醒來，可在夢中陪伴健康的天瑜，「因為我見你都好健健康康，好正常咁樣，就知自己係發緊夢。」他每次夢醒後都會流淚，他最大願望是女兒可盡快康復，可在現實中帶她玩耍，又寄望父女一同加油。