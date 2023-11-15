老師帶學生到場 投得乾貨攤位

【本報訊】每年維多利亞公園農曆新年年宵市場也有不少學生組隊競投攤位，一展生意頭腦，賺賺零用錢。年宵攤位競投昨日踏入第二天，乾貨攤位成為學生爭奪目標，除了大專院校的學生參與競標外，更有老師帶隊和學生一同競投。有大學學生稱首次參加年宵，難得今年復辦乾貨攤位便嘗試賺第一桶金；有老師亦帶同學生競投，相信在校友和家長的支持下，不會蝕錢。

護理系生做檔主 不擔心生意 就讀大學護理系3年級的張同學成功以1.2萬元，投得維園年宵8號乾貨攤位。他指今年是首次參加年宵，成交價格在一眾乾貨攤位來說算平均價位，但「8號好意頭，我覺得可以接受」。他又透露是幾個大學同學和朋友夾錢，計劃出售自製桌遊、新年揮春等，「始終有幾年已經無乾貨攤位，如果呢幾年唔玩可能無時間。」他對生意頗有信心，因為維園年宵事隔數年再有乾貨攤位，即使現時北上消費成風，但「行年宵維園係香港人傳統，唔會話返大陸就唔行，可能都會八卦睇吓。」

香港鄧鏡波書院的蔡老師帶同該校學生會的學生到場參加競投，原先計劃花約兩萬元投標，甚或嘗試競投相連攤位「睇新聞都知熟食（攤位）唔需要太高價錢，所以我哋都有調整。」但她們最後只投得65號乾貨攤位。該校學生會會長關同學表示，新冠疫情前學校一向有支持學生參加年宵市場，而今年復辦乾貨攤位終於可再參加，打算出售與該校特色相關的賀年飾物，若有利潤將會用於學生會會費。對於今年新增有關年宵國安條款，他稱因代表學校參加年宵市場，會小心避免以時事或政治議題創作產品。