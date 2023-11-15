底價跌4成 維園年宵主題攤 競投淡靜無人爭

叫價僅兩口 4.9萬已最高價成交 維多利亞公園農曆新年年宵市場攤位競投昨日踏入第二天，競投共8個主題攤位及82個一般乾貨攤位，其中乾貨攤位是自2019年後首次復設。主題攤位昨日最高成交價達4.9萬元，但對比2019年最高價的7.65萬元，跌幅達35%；乾貨攤位的底價也較2019年低近40%。有投得主題攤位的檔主指，今年競爭者較少，但不抱期望賺大錢。

今年是自2019年後，首次同時在年宵市場設快餐、濕貨和乾貨攤位。其中8個主題攤位大小為6米乘以1.5米，與2019年維園年宵的規格一樣，底價為24,990元。最終163號的主題攤位以4.9萬元成交，冠絕所有乾貨主題攤位，但僅得兩口叫價，對比2019年的底價41,560元，今年單是底價已跌近40%，而最高價位則錄得35%跌幅。

底價8540元 3攤位未成交需收回 乾貨攤位方面，大小為3米乘以1.5米，底價僅需8,540元，對比2019年低近40%，當中有不少攤位只需用底價便可成交，全日共有3個單位未有人投得需要收回。

83號主題攤位的成交價為4.4萬元，由年屆60歲的陳女士投得。她競投年宵攤位已20多年，坦言今次成交價格較往年低，「因為停咗幾年，可能做開嗰啲無人投，所以價錢低啲無人爭。」她又稱「唔好諗賺幾多，將個要求降低，你就唔會失望」，因往時可賺約50%至60%，今年若能賺到30%利潤已非常理想，計劃會出售賀年揮春、風水飾品等，打算投資10至20萬元左右。

萬元投得檔位 「盡力賺多啲」 李小姐以一萬元投得4號乾貨攤位，她稱參加過數屆年宵，今年成交價比往年便宜，位置亦頗滿意。她計劃出售自家出品的手工糖，為慶祝龍年會特地加入龍形圖案、「發」和「福」字等作為手工糖圖案。她表示不擔心生意額，因為以往幾年年宵沒有乾貨，相信今年年宵復辦乾貨人流會不錯，笑言「希望盡力賺多啲！」