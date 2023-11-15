深圳海關緝私 揭輪椅藏肉毒桿菌

【本報綜合報道】內地海關總署近日公布多宗在廣東深圳口岸查獲的走私案，當中一名入境者在蓮塘口岸入境內地時，在左右大腿處綁藏24支「少女針」美容針劑被發現。更有旅客經羅湖口岸入境深圳時，把一批古巴雪茄和17盒肉毒桿菌藏在其乘坐的電動輪椅中。

據通報，一名旅客近日乘電動輪椅經羅湖口岸旅檢進境大廳，到深圳海關所屬羅湖海關監管區時神色異常。關員將其截停檢查，檢查其電動輪椅時發現有改裝痕迹，通過機檢查驗，海關人員確定其輪椅有夾藏物品後，關員拆解輪椅查驗，在其電池箱內發現藏匿的10盒古巴雪茄和17盒肉毒桿菌。

另有旅客褲袋藏7瀕危豹龜 另外，深圳海關所屬文錦渡海關查驗一輛貨車時，在一批以一般貿易方式申報出口的貨物中，查獲1,632隻未申報大閘蟹，重約360公斤。蓮塘海關關員亦在進境旅檢大廳監管時，查獲一名旅客在其左右大腿處綁藏24支「少女針」美容針劑。皇崗海關關員則在一名旅客褲子雙側口袋內查獲7隻豹龜，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ列明物種。