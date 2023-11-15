起底不絕 私隱署2年拉40人

【本報訊】侵犯個人資料私隱的「起底」行為猖獗。截至今年10月31日，個人資料私隱專員公署已就228宗懷疑「起底」個案展開刑事調查，並就其中39宗個案進行拘捕，共有40人被捕，當中有13名人士被落案起訴「起底」罪行，其中11人已被定罪，最長監禁刑期為8個月。

港府研修例增保障 《私隱條例》自2021年10月修訂，將「起底」刑事化，賦權私隱專員刑事檢控權力。政府提交立法會的文件，除提出有關數字外，又指資訊及網絡科技的發展亦為個人資料私隱的保障帶來不少挑戰。政府現正與私隱署研究進一步修訂《私隱條例》，以加強個人資料的保障及應對網絡科技等的挑戰。

當局指目前修訂的方向包括設立強制性資料外洩通報機制、要求資料使用者制訂資料保留時限政策、賦權私隱專員作出行政罰款、直接規管資料處理者，以及釐清個人資料的定義等。

在參考其他司法管轄區的相關私隱法例和香港的實際情況後，當局會聯同私隱署制訂具體修例建議並徵詢委員會的意見。

根據私隱署早前向立法會提交2022/23年度年報，年內共接獲3,644宗投訴，較上一年度增加8%。私隱署指「起底」仍是侵犯個人資料私隱的主要範疇，相關投訴個案有676宗，主動網上巡查個案則有841宗，共佔總數42%，按年多166宗；私隱署就「起底」個案展開83項刑事調查，採取19次拘捕行動，共拘捕19人。