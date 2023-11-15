鄭若驊丈夫旗下 安樂工程合謀定價罰款1.5億

【本報訊】本港過去涉及合謀定價的經典案件，要數前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程集團涉嫌與信興集團圍標。安樂工程去年中被競委會入稟起訴，其後承認合謀，協議罰款1.5億元，競委會今年就案件展開第二輪訴訟，兩輪訴訟涉工程總額逾30億元。

工程總額逾30億 共展兩輪訴訟 根據案情，安樂與信興屬競爭對手，在2015年12月14日至2019年12月4日長達4年期間，兩間公司在回應相關冷氣工程招標報價時，涉互相合作、掩護，分享投標意向的商業敏感資料，並提供投標草案予對方複製或參考，涉潛在工程銷售總額約20億元，項目包括中環西洋會所、屯門湖康診所和天水圍健康中心工程等。潘樂陶當時曾以「真金不怕洪爐火」回應案件，惟競委會之後宣布，安樂承認違反競爭法。

至今年5月，競委會展開第二輪訴訟，對象包括安樂機電設備、江森自控香港有限公司、約克國際（北亞）有限公司及Johnson Controls International plc，以及Johnson Controls前助理服務經理李銳明。根據競委會公布案情，Johnson Controls及安樂機電在2015年12月14日至2018年6月24日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及／或圍標。安樂機電於去年11月就兩輪訴訟與競委會訂立合作協議，安樂機電將就該兩輪訴訟承認法律責任、支付1.5億元罰款及競委會的調查費用及訟費，並推行全面的競爭合規計劃。