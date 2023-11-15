倘完成訴訟 市民可向代理公司索償

競委會昨在記者會上舉例，假設買家有意購入一個1,000萬元的一手單位，而發展商會向地產代理商提供3%佣金。當代理商協定收取最少2%實收佣金時，買家不論經任何一個地產代理買樓，均只可獲得最多1%的回佣，即10萬元，變相實際需支付990萬元。不過，當代理商之間沒有任何佣金協議下，地產代理於「爭客」的情況下，可開出不同回佣條件，例如A代理可提供1.8%回佣；B可提供2%回佣等，於B的例子下，買家變相可慳達10萬元。因此，買家可參考回佣水平，挑選合適的地產代理。