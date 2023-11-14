激濁揚清：臉皮薄無法領導美國

美國前總統特朗普上周六在新罕布什爾州克雷蒙特發表演講，誤把現任總統拜登說成是另一名前總統奧巴馬，遭政治對手瘋狂恥笑。惟拜登同日在阿靈頓國家公墓向無名烈士獻花時，出現疑似迷失方向場面，共和黨人即禮尚往來，拜特雙方教育世人何謂烏鴉不要笑豬黑。

有別於拜登的策略性口誤，特朗普演講失言特別礙眼，一句「你對奧巴馬總統有甚麽建議？他應該立即辭職。」拜登與副手賀錦麗的競選團隊固然如獲至寶，連共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯一方也發文嘲笑：「特朗普本周忘了誰在白宮多少次？」惟特朗普官司纏身，搞不好還隨時鋃鐺入獄，精神壓力之大，情有可原。

再說，特朗普是否展現了「佛洛伊德口誤」亦很值得深究。他沒錯是搞混了奧巴馬與拜登，實際上卻可能受到潛意識影響，反映出在他眼中，拜登除了「奧巴馬的副手」外，根本甚麼也不是。這不是替特氏說好話，而是從多角度分析，即使兩個老頭各有各的爛，也不能因人廢言嘛。

外界關注77歲的特朗普，以及即將81歲、有過多次跌倒、失言前科的拜登，是否有能力勝任4年總統工作。惟現年59歲的賀錦麗2020年與拜登搭檔出選，也曾爆出一句「在賀錦麗領導的政府之下」的口誤，她雖及時改口說「在拜登政府的領導之下」，但口誤既出，駟馬難追，媒體也曾報道，質疑有人「佛洛伊德口誤」，卻不見有人對「56歲的賀錦麗是否有能力勝任4年副總統工作，甚至有可能接掌總統工作」提出過疑問。外界對七老八十的特拜重點招呼，有沒有點兒年齡歧視呢？政客失言確實滑稽，但臉皮薄無法領導美國。賀錦麗看着拜登暈頭轉向，忍笑多辛苦啊，世人「焗蟹」亦是一樣。