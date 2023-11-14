自成一家：出手調停緬北戰事

緬甸北部緊靠中國西南邊境，兩地人民跨境來往方便。有內地學者早年實地調研後發現，一些緬甸少數民族武裝組織出於軍事戰略的考慮，往往把總部軍事基地設置在靠近中國邊境的山區，一方面便於和中國民間從事貿易賺錢，另一方面則是在打不過緬甸政府軍的時候就跑入中國境內避難。

俗語有云，「城門失火，殃及池魚」。正如我昨天所說，緬北軍事衝突不斷，給中國西南地區帶來嚴重風險。但北京當局在緬甸政府和緬甸少數民族武裝之間處於進退兩難的處境，要解決這一問題並不容易。對緬甸政府來說，維護國家主權完整是其核心利益，緬政府一直希望北京配合以消滅緬北少數民族武裝組織。但現實中中國很難採取行動，一是這會違反中國不干預別國內政的原則，二是若和緬北地區的少數民族武裝組織開火，將會促使它們轉而針對中國，對中國邊境帶來威脅。

可在另一邊廂，中國也不可能倒向緬甸少數民族武裝組織，這會招惹緬政府憎恨，不利中緬關係。緬北大致可分為克欽邦和撣邦，這兩個地區在行政管理形式上隸屬於緬甸，實質上卻被不同的地方武裝力量佔據。緬甸政府軍不時懷疑中國地方政府支持緬北少數民族的武裝行動，以作為對緬甸政府制衡的工具。近年歐美國家一直試圖將緬甸作為遏制中國發展的一顆棋子，若中國在緬甸內戰稍為傾向地方叛軍，只會迫使緬甸走向西方陣營。

無論如何，中國應發揮更積極斡旋調停的角色，協助緬甸衝突雙方和談。畢竟中國與緬甸各方都有良好的溝通渠道，在緬北問題擁有其他國家無法取代的優勢。北京若能成功促成雙邊達成停火協議，將有利提升中國的國際形象。