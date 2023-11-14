橫眉冷看：特朗普比拜登易對付

看來2024年的美國總統競選，又是前總統特朗普與現任總統拜登之爭。根據最新民調，在6個選民搖擺的州份當中，有5個州的民意支持度，都是由特朗普領前，不少人翹首盼望，這位前白宮主人能夠再次執掌橢圓形辦公室。

政治局勢瞬息萬變，一天也嫌太長，現階段就斷言特朗普可以重返白宮，未免言之尚早。此君個性乖戾、喜怒無常，在美國深層政府眼中，是個危險人物，這群人定必想方設法，在特朗普的競選過程中埋下地雷，他要想扳倒拜登，可不是容易的事。

不過，若然特朗普再次當選，對中國來說，應是福多於禍。中國內地不少網民很有眼光，2020年的美國總統競選也是拜特之爭，當年就有很多中國人為特朗普吶喊助威，更戲稱他為「川建國」，意思是特朗普一旦成功連任，會幫助中國更快達成富強之夢。如今看來確是如此，特朗普是個直性子，比拜登容易對付，他若能重掌白宮，不少中國人會喜聞樂見。

特朗普不擅長也不屑於團結盟友，由他主導對華的制裁措施，大多只會單打獨鬥。此君肯定不會拉下臉皮，央求英德日等盟邦，去合力圍堵中國。非但合圍不成，說不定特朗普還會主動生出事端，找盟友吵架，如此一來，反華陣營就會崩潰。相對之下，拜登卻是個外交老狐狸，他很懂得站在美國的立場上，去衡量輕重得失，故拜老頭上任後，一直默默耕耘，不停拉攏盟友，在中國四周築起科技和軍事的圍牆，比起特朗普時期，目前中國外交上所承受的壓力，確實是大大增加了。如今美國選戰的號角再度吹響，相信不少中國人，寧可押注在特朗普身上。