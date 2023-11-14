筆下風雲：美媒助紂為虐食惡果

美國縱容以色列橫行霸道，不僅加薩平民慘被屠殺，就連美國傳媒也遭殃。以色列點名四間美國傳媒機構，指它們疑與哈馬斯勾結，表明要徹查和審判。美國最愛講新聞自由，現在以色列明目張膽干涉甚至威脅新聞自由，為何華府默不作聲？

哈馬斯在10月7日突襲以色列，造成千多名以國平民死亡。以色列通訊部長最近在社交平台X發布致《紐約時報》、CNN、美聯社和路透社的信函，聲稱對這些媒體員工「涉嫌參與以色列南部悲慘事件的報道深感關切」，直指事發時上述記者和攝影師早就在場，懷疑他們事先知情，與哈馬斯勾結，要求他們回應，並表明要徹查，若屬實要進行審判云云。

真是好大的官威！以色列情報機構摩薩德是世界三大情報機構之一，一直滴水不漏，偏偏對哈馬斯準備已久的突襲毫不知情，完全收不到風聲，明顯是嚴重失職。以色列當局不去問責，卻諉過傳媒知情不報，大興問罪之師，是非之顛倒，道理之橫蠻，再次讓世人嘆為觀止。上述四間傳媒機構第一時間否認，但至今不敢強力反駁以色列，欺善怕惡的態度，跟華府如出一轍。最可笑是，美媒天天為以色列暴行塗脂抹粉，報道嚴重傾向以色列一方，單是《紐約時報》總部，日前便遭數百名不滿其報道偏頗的示威者闖入抗議，如今卻反被以色列將了一軍，良心當狗肺，莫此為甚。

說到底，以色列之所以殺人如麻，惡形惡相，有恃無恐，全拜美國縱容所賜。美國是全球唯一有能力阻止以色列繼續行暴的國家，無奈整個華府已被猶太人綁架，不僅不制約以色列，還出錢出力助紂為虐。美媒被以色列恐嚇事小，加薩無辜平民被種族滅絕事大，誰能收以色列？