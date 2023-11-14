強詞有理：中美逆轉

剛在上海舉行的第六屆中國進口博覽會空前熱鬧，顯然沒有受到西方媒體唱衰影響，累計意向成交額高達784億美元，較上屆增長近7%。最值得一提的是，今年吸引來自128個國家和地區的3,486間企業參展，其中世界500強和行業龍頭企業達289間，數量為歷屆之最。當前全球經濟景氣低迷，地緣政治局勢緊張，大國博弈愈演愈烈，疊加俄烏戰爭和以巴衝突，整個世界亂成一團，上海進博會依然能取得如此成績，反映中國經濟韌力十足，市場潛力巨大，對外商的吸引力絲毫不減，豈是西方媒體所能否定。

當然，中國經濟復甦步伐不如預期，進出口增長動力遜於疫前，這些都是事實。但這是全球普遍現象，並非唯獨中國如此，不管怎麼說中國經濟增幅仍明顯高於世界主要發達經濟體，這也是不容否認的事實。西方不斷唱衰中國經濟，炒作外資大量撤出中國，大有「崩潰論」的味道，一看就知別有用心。

數字勝於雄辯，今年1至9月外國投資者在華投資新設企業同比增長逾32%，製造業實際使用外資金額也增加2.4%，其中高新技術領域的增幅達到12.8%。無論從甚麼角度，都看不出外資大量撤離中國的迹象。這次進博會，單是美國企業就有200多家參與，說明華府搞脫鈎斷鏈那一套不得人心，美企根本不願或者說不能離開中國市場。以美國晶片巨頭高通為例，在華府晶片禁令之下，每年損失數以百億美元計，且有徹底失去中國市場的危機，美國政客損人不利己，莫此為甚。

其實美國當前的日子並不好過，經濟數字亮麗的背後，隱藏一大堆問題，財政赤字持續攀升、債務規模急速膨脹、泡沫危機揮之不去、美元已成強弩之末等等，在在顯示前景並不樂觀，用外強中乾形容一點也不誇張。在這種情況下，美國還要到處煽風點火，同時應付俄烏戰爭和以巴衝突兩條戰線，不搞得焦頭爛額才怪。

若不是遇到極大麻煩，老美不會放低身段，頻頻向中國示好。在華府三番四次要求之下，中美元首峰會總算如期在三藩市舉行，雙方談甚麼？除了一些全球性話題例如以巴衝突和氣候問題等，相信必定離不開台灣問題和經貿問題。現在的形勢很明顯，是美國有求於中國，而不是中國有求於美國，所以中方不妨化被動為主動，取回自己應得的東西。