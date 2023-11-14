龍吟虎嘯：打掉沖繩迎來新局面

日本追隨美國打壓中國原因很簡單，一是它早已亡於美國，是美國的附庸，沒有政治和外交自主，山姆大叔讓它幹啥就得幹啥。二是這些年它切切實實感到中國的崛起威脅了自己，搶了日本的市場，壓縮了它的空間。三是日本與中國在釣魚島問題上有領土、主權之爭，它以為只有靠美國的軍事保護、靠《日美安保條約》就能抗衡中國。而日本是美國在亞太區最大的「軍事基地」，最多的美軍駐守和武器布防，經濟實力最強、戰爭能力最強、戰略地位最突出、戰爭經歷最豐富，一旦和中國打起仗來，最能幫到美國，失去了日本就是失去了亞太，美國的對華大國博弈就一定崩盤。