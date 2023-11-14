坦言集：以巴戰局

內塔尼亞胡說以巴之戰進入第四階段，但以色列政府似乎有不同的階段論。現時以軍進入加薩地面戰後可能便算又一新階段。與此同時，在揚言以色列要在戰後全控加薩的安全事務被批評之後，他改口說不許巴解的巴勒斯坦政府插手加薩的管治。前者似乎加薩之戰要拖延下去，較早時候已有需時一年的說法。後者則仿似勝利在望，開始討論戰後統治的模式。

由於新聞封鎖，加薩的戰事顯得撲朔迷離，難以確定進度。肯定的是以色列軍已進入加薩，且在地面上分割南北兩區。但同時以軍亦承認代價重大，顯然死傷沉重。也從側面反映出，即使以軍進佔加薩北部地面，卻難以守衞，備受哈馬斯的偷襲。加薩北部的控制權還是在雙方爭持之下，所以以軍和政府都表示掃平加薩可能要一年時間。不管其第三或第四階段，都只是以軍進入加薩，但還未能把哈馬斯完全打敗。一年這樣長的戰事，若以軍現時已死傷沉重，全程以軍的傷亡會更嚴重。以軍已動員大部分後備役軍人，對經濟已有大影響，它能怎樣增加力量堅持消滅哈馬斯？

依此而言，內塔尼亞胡之討論戰後政治安排，一是表示他的政治立場，面對國內政治勢力，爭取右翼選民的支持。二是他應看到美國和西方各國正在傾向停戰，便先發制人，反對美國把加薩治權交巴解，而要堅持以色列控制。提出這樣看法，不是表示以軍將勝，反而是以軍難勝，要開始進行停火後的政治鬥爭。

本來若真主黨一開始便與哈馬斯合作南北攻擊以色列，相信會製造出更大的打擊。但伊朗拒絕，是恐怕與以色列開戰，把美國牽入，使以美借機全面攻擊伊朗。但伊朗亦不會坐視加薩的種族滅絕。在加薩戰事進一步惡化，平民死傷更多，並且以軍攻擊西岸佔領區和戈蘭高地。

為防以軍趁勢在打敗哈馬斯之後進佔巴勒斯坦其他地區以至黎巴嫩南部，伊朗必然出手。但相信還避免與美國開戰，便會是代理人的方式，讓真主黨等與以色列戰鬥，減加薩的壓力，也使以巴之戰形成另一烏克蘭戰爭，膠着下去，消耗美國與以色列的力量。用俄羅斯的例子，既借代理人與美國打仗，在以巴以外地區，還是尋求與中俄合作發展，以巴勒斯坦人民的犧牲至少把以色列打擊至困守巴勒斯坦之內，被迫依政治協商兩國協議來作解決。