無牌匯款罪成 找換店男子囚50日

【本報訊】香港海關於2022年4月進行打擊無牌找換店行動，期間發現觀塘一間找換店的兩名涉案男女，於找換店的金錢服務者經營牌照申請被拒絕後，仍然在該店舖經營匯款服務。因此，同年4月20日關員喬裝顧客，向店內的男子要求匯款2,000元人民幣往內地，該男子回覆關員相關匯率、及所需港幣金額，他在收取相關港幣後，向關員提供一張寫有匯款資料的收據。而涉案女子則為找換店東主，關員遂以涉嫌無牌經營金錢服務查問該兩名涉案男女，並搜查該找換店。

女東主判緩刑一年 經調查，海關發現該女子成為找換店東主後，曾向一名顧客提供14次匯款服務到內地，關員於是在今年3月以傳票形式，分別起訴二人一項及15項無牌經營金錢服務罪名。二人在觀塘裁判法院分別被裁定一項及15項無牌經營金錢服務罪成，男被告遭判即時監禁50日；女被告則被判囚33日，但緩刑一年。

在今次的案件前，無牌經營金錢服務案件最高的判刑是監禁兩個月，緩刑兩年。因此，本案是無牌經營金錢服務的案件中，首宗被判即時監禁的刑罰，香港海關歡迎法庭的裁決，判刑亦足夠反映罪案的嚴重性。