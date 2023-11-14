涉37年前5度狎女童 67歲漢11‧30區院答辯

【本報訊】一名男子涉嫌於37年多前，在旺角一單位非禮一名當時只有約10歲的女童。涉案男子去年被捕，早前正式被落案起訴5項非禮罪，案件昨在西九龍裁判法院首度提訊。被告暫毋須答辯，案件將轉介區院審理，押後至11月30日，屆時被告須往區院答辯，被告續准保釋。

被告與事主互相認識 67歲男被告以英文字母「C.Y.S.」作代號，他已經退休。他被控於1986年，在香港九龍旺角某單位，3度猥褻侵犯約10歲女童Ｘ。他另被控於1987年，在香港九龍旺角某單位，兩度猥褻侵犯約10歲女童Ｘ。被告在2022年10月9日被執法人員拘捕。據了解，被告和事主互相認識。

控方昨向法庭表示，本案將會轉介區域法院審理，相關轉介文件已經交妥，申請將案押後至本月30日。控方不反對被告繼續保釋。裁判官遂批准被告續准以1,000元保釋，期間被告須遵守一系列保釋條件，包括不得離港，須居住在報稱住址。案件編號：WKCC4817/2023