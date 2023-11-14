發布前女友14歲時裸照 27歲溜冰教練監一年

【本報訊】曾任溜冰教練的27歲男子，於就讀中三時曾拍下當時只有14歲的女友裸照及影片並作收藏。其後他稱在網上討論區見到有網友提出交換女伴私密照，為想看他人女友的色情照，遂把珍藏的前女友裸照上載。該漢被捕後在其手機等發現事主的裸照及影片。該漢早前於區院承認非禮、製作及發布兒童色情物品等9罪，昨被暫委法官王證瑜判處監禁12個月。法官指報告顯示被告重犯機會中至高，事主早已表明要求被告刪除相片及影片，被告不但一直保存，且為看他人色情照自私自利地發布照片，故應判監。

代號K.C.H.W.的被告，承認兩項非禮、一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、兩項製作兒童色情物品、一項發布兒童色情物品，以及3項管有兒童色情物品罪。案發時間為2012年至2020年9月，涉及的均為同一事主Ｘ。辯方求情指，本案涉及行為已是10年前，被告已有改變，望可判處非監禁式刑罰。法官則表示，雖然報告指被告沒有孌童癖或偏差性行為，但仍須判處阻嚇性判刑。

應網友邀請交換女伴私密照 案情指當時16歲的被告及14歲的Ｘ為中三同班同學，於2012年12月成為情侶，於翌年11月分手。二人曾進行親密行為及拍下過程，Ｘ亦會應被告要求自拍裸照等發送給被告。該段時間，被告曾兩度在教室非禮Ｘ，揭起其上衣觸碰Ｘ胸部；曾帶Ｘ到他住所，撫摸Ｘ的胸、腰及臀部，且用手機拍下過程。被告亦要Ｘ替他手淫。

Ｘ於2016年中轉校，直至2020年8月，舊校訓導主任向Ｘ稱，網上討論區流傳她的裸照。被告最終被捕，在房內被發現3張顯示Ｘ胸部的打印照片，又在其手機等發現Ｘ於16歲前拍下逾400張不雅照及33段影片。被告在警誡下稱，見到有人在網上討論區邀請交換女伴的色情照。他想看別人女友的色情照，便將Ｘ的影像發送他人，但對方沒有向他發送色情照作交換。案件編號：DCCC 258/2023