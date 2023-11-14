手機藏大量裙底片 教育系男生 色膽包天

油麻地校區徘徊 偷拍專吼學生妹 近期風化案有增無減，全港多區均有女性被非禮或偷拍，甚至有變態色狼向學生埋手！油麻地最近有可疑人士於區內學校附近徘徊，用色迷迷的目光打量途經女學生，待物色到目標後，暗中在街頭尾隨跟蹤，並懷疑用手機「低炒」拍攝裙底春光，滿足內心獸慾。執法部門收到舉報，立刻在事發地點一帶加強巡邏，昨日在港鐵站一處樓梯目擊疑人犯案，即時將他制服拘捕。據了解，被捕人士是一名大學教育系學生，人員從其手機尋獲多段針對女學生的偷拍影片，暫時未知受害者人數。

執法部門近日接獲油麻地區內一間學校通報，指該校有女學生報稱在學校附近一帶街頭遭可疑人士跟蹤，並懷疑被對方用手機偷拍裙底。

斷正慌逃 終被制服 執法部門高度重視案件，隨即加派便衣人員在區內巡邏，至昨日中午約12時，人員巡視港鐵佐敦站，巡至站內一條通往地面的樓梯時，見到一名男子正用手機偷拍一名女學生的裙底，於是上前制止。

該名男子當下表現慌張，不由分說拔足而逃，人員即時作出反應，沿彌敦道追截疑人，最終在南京街近志和街交界將其制服。人員經初步調查後，在對方的手機內發現涉案影片，以及多段偷拍女學生裙底的片段，遂以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕該名姓曾（20歲）男子，他現在正接受扣查。消息指，被捕男子報稱為本港一所大學的教育系學生。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》159AAC條，任何人拍攝某名個人的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的；或出於觀察或拍攝某名個人的私密部位的意圖，從該名個人的衣服下方，外衣的開口或間隙，而以不合理的方式操作設備，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。