涉32年前劫殺案 內地漢明年1‧15再訊

【本報訊】32年前深水埗北河街一間二手店發生懷疑持槍劫案，一名男職員中槍死亡。當日懷疑有份參與行劫的男子，上周六（11日）由內地來港時被捕。他被落案起訴謀殺及企圖搶劫罪，昨日下午被押解往九龍城裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至明年1月15日再訊，以便執法人員進一步調查。期間被告須還押。

現年59歲被告文稳业，居於深圳，被控謀殺及企圖搶劫兩罪。控罪指他於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下「信發公司」內，與兩名不知名男子謀殺男子鄭啟霖。他另被控同日在「信發公司」內，與兩名不知名男子企圖搶劫「信發公司」。昨午近2時，被告由執法部門車輛押抵九龍城裁判法院，現場不少執法人員荷槍戒備，氣氛甚緊張。他戴眼鏡，選擇以廣東話應訊。法庭書記向他讀出控罪，他表示明白。

控方申請把案押後，以便執法部門進一步調查，並反對被告擔保外出。辯方不反對押後，沒有保釋申請，也放棄每8天覆核保釋的權利。裁判官遂押後案件至明年1月15日再訊，下令被告還押懲教署看管。聆訊歷時約10分鐘便結束，過程中被告一直表現平靜。

染血上衣有涉案男DNA 據執法部門指，當日3人到場行劫，期間有人向死者開槍，有人則以鐵錘扑向飾櫃，惟結果事敗。他們乘車逃走，途中棄車而去。經多年追查及最新情報，執法部門於2021年鎖定劫匪身份，將其放入通緝名單，並向內地機關請求協助。至上周六上午，被告來港時被捕。據稱，車上一件染血上衣，疑有涉案男子的DNA。執法部門已就破案進程通知案中死者家屬。執法部門一直有與當年證人保持聯絡，以協助追查案件。

這宗劫案發生當日，另發生連環打劫金行案件，當年賊王葉繼歡逃獄兩年後重出江湖，與4名槍匪先後在觀塘、彌敦道及大埔道洗劫多間珠寶金行。據執法部門指，相信本案與葉繼歡案沒有關連。案件編號：KCCC 2979/2023