元朗搗爆竊黨拘8蛇匪3本地男女

【本報訊】自今年8月起，新界北區執法部門留意到針對低密度屋苑或獨立屋的爆竊案有上升趨勢，經一連串情報分析及深入調查後，鎖定一個由本地人夥拍非法入境者組成的爆竊集團，並於前日早上展開行動，以涉嫌「爆竊」、「協助他人非法入境」、「非法入境」及「無牌管有槍械及彈藥」等罪，一共拘捕10男一女（31至88歲），當中包括8名內地人蛇。

行動當日，人員先在元朗一間找換店拘捕一名42歲內地漢，懷疑他是集團骨幹成員，當時正準備將總值約15萬港元的外幣贓款兌換為人民幣。根據調查所得，相信他在較早前曾協助尋找犯案目標，以及安排交通予同黨前往作案。

與此同時，人員突擊搜查區內4個懷疑窩藏疑犯的地方，成功拘捕多9人。其中一名64歲本地女骨幹，懷疑負責為集團成員安排住宿和處理贓物；另外7名內地男子和一名本地男子，相信是落手爆竊及看守贓物的「行動組」。人員經進一步調查後，同日下午在天水圍區再拘捕一名本地的士男司機，懷疑他經常接載集團成員四出犯案，以減低他們被捕的機會。

涉全港12案 失物總值410萬 調查顯示，該集團與過去4個月發生於全港各區的12宗爆竊案有關，其中一宗案件涉及「嚴重入屋犯法」，當時賊人潛入單位被戶主撞破，逃走時曾向戶主施放胡椒噴劑。上述案件的失物總值約410萬元，人員目前起回約值40萬元的現金及贓物，並在各人窩藏的地點，檢獲大量爆竊工具，包括5支胡椒噴劑。