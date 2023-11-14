「認知行為治療介入」 改善家長負面情緒

【本報訊】長期照顧學前幼兒的家長易壓力爆煲，有團體與大學發現，本港育有5歲或以下兒童的家長中，過半數人呈抑鬱症狀。研究指，及早識別問題家長，並透過「認知行為治療介入」，九成家長負面情緒得以改善。

照顧幼兒 逾半家長呈抑鬱 協康會「幼兒駐校社工服務」與浸會大學社會工作系於去年2月至今年3月期間進行研究。首階段於32間由協康會駐校的幼稚園及4間該會學前康復服務單位，分析265名家長壓力情況，並開發「社會生態情緒韌性量表」（Social Ecological Resilience Scale），從多系統角度評估本地父母的情緒抗逆力。

研究次階段則為330名有輕微或以上負面情緒症狀的家長，評估認知行為治療的有效性。結果發現，對比只有社工介入，有負面情緒的家長經過3個月的「認知行為治療介入」，改善家長情緒健康、親職壓力、家庭功能和學童困難程度等多方面均有所改善。

浸大社會工作系講座教授黃富強指，數據反映當家長負面情緒減少時，子女的情緒和行為困難也相應減低，這表明家長和子女在情緒健康方面的相關性。