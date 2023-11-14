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機場警署 警員佩槍走火

【本報訊】昨日下午3時45分，赤鱲角航膳西路8號機場警署內，一名隸屬該署的男警佩槍意外走火，並發射一發子彈，事件中無人受傷。警方重申，警隊就使用裝備有嚴格的規定，案件現正由機場警區刑事情報及支援組跟進調查。
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