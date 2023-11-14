澳門消息：真鈔夾練功券呃逾27萬 雌雄匪落網

【本報綜合報道】澳門再有換錢黨作案。當地執法部門昨日表示，兩名內地男遊客上周六（11日）先後透過通訊軟件微信向換錢黨兌換港幣，惟點算時均揭發以真鈔夾練功券偽鈔，涉款逾26萬元人民幣（約27.8萬港元）。案中拘捕兩名內地男女，他們為朋友關係，有人承認透過朋友介紹，從珠海帶錢到澳門交易，事成後可獲3,000人民幣報酬。當局正追查贓款去向及其他涉案人士下落。

案情指，上周六下午5時45分，一名內地男事主透過微信群組聯絡換錢黨，協議將18.9萬元人民幣兌換成港元，並在路氹某酒店大堂交易。

2內地遊客墮圈套 期間一名30多歲涉案內地女子到場要求先轉帳，事主於是轉出人民幣，並收到對方交出的一疊現金。惟點算後發現，除面頭一張真鈔1,000港元外，其餘均為練功券，隨即報案，該女子遭拘捕，執法人員檢獲200張練功券。

至當晚11時許，澳門執法部門再接報另一名內地男遊客亦「中招」，透過換錢黨群組將7.5萬元人民幣兌換成8萬港元，但轉帳後發現40多歲內地男子交出的現金是真鈔夾假鈔，司警人贓並獲，再檢獲200張練功券。