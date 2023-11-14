澳門消息：箍煲不遂性侵襲前女友 男外傭就擒

【本報綜合報道】澳門一名東南亞籍男外傭因感情問題分手後，早前懷疑多次「箍煲」不成後毆打前女友，至上周五（10日）更趁對方熟睡鬼祟登門，在床上性侵女事主。當地執法部門昨日表示，女事主經送院驗傷，證實胸部及膝蓋受傷，並在案發翌日在澳門中區工作地點拘捕男疑犯，有人否認犯案，他涉嫌性脅迫、普通傷害身體完整性及侵犯住所，移送檢察院偵辦。

至上月22日，疑犯再次上門箍煲，期間雙方再因感情問題發生口角，有人揮拳打事主面部，但事主最後息事寧人並無報案。惟在上周五早上8時許，疑犯死心不息，再度摸上事主位於澳門中區的家中，趁事主睡覺期間跳上床抱着對方，女事主驚醒後喝斥疑犯離開，惟有人未有理會，更霸王硬上弓性侵。事主反抗不果，遭對方撫摸並性侵得逞，疑犯事後離開現場，事主隨即報案。