東呼即應：領養動物法律寬鬆 貓咪兄弟遇人不淑

貓主求助東呼即應 陳淽菁登場發聲 金牌主持陳淽菁獲邀到《東呼即應》做嘉賓主持，首集話題講領養動物亂象。有貓主向《東呼》求助，指自己誤將一對幼貓交給他人領養，幼貓短短兩日就走失。貓主隨後發現其中一隻幼貓，墮領養人下層單位冷氣機位置，另外一隻貓生死未卜。貓主批評領養人毫無責任心，又質疑本港法律太寬鬆，許多人隨意棄養動物。淽菁憶起有人在公眾地方貓碗裝消毒藥水，聲稱要杜絕蝨患，倘流浪貓誤服隨時小命不保。

住在新界村屋的Tina是一名貓奴，家中的貓女今年年中榮升媽媽，但礙於經濟條件，她決定在社交平台為其中兩隻幼貓「水煲仔」與「大哥哥」尋找新家庭在眾多人選之中，領養人「A小姐」成功吸引了她的注意。Tina表示，A小姐很配合自己，所有領養條件A小姐都願意做，而且A小姐有車，表示可不時載貓貓回來，甚至可以一個星期一、兩日見一次，又會有影相、拍片段予她看，所以覺得她是很有誠意，便將水煲仔和大哥哥交予對方。

「A小姐」於9月23日半夜，約凌晨12時許接貓，Tina說：「她來之前我已經問她有沒有貓袋，她說有，但是實際卻無，很倉促那樣就包着牠們走了。」豈料交接完僅僅半小時，便接獲其WhatsApp通知，指貓貓抓傷了男朋友，想將貓貓「退貨處理」。

領養翌日即聲稱要出國轉手 Tina相信A小姐操之過急，才會打退堂鼓，但猜不到對方第二日，聲稱將要出國進修一年，要將貓交託予男朋友照顧，令她對這位領養人徹底失望。Tina認為，整件事從頭至尾是自己跟A小姐談領養的，A小姐卻在未得到自己同意下，將兩隻貓交由他人照顧，是完全不合規矩。Tina其後一直得不到回應，遂告知對方準備報警處理，「她立即現身，跟我說原來牠兩兄弟已經走失了」。兩隻貓疑因在陌生環境受刺激，驚慌之下從圍欄空隙中逃出，Tina立即到警署報案，又在社交平台求助，但由於未知其具體地址，搜尋無從下手。

Tina指自己一直很自責，每一日都活在內疚裏，「覺得很對不起牠兩兄弟，我要負上一個相當大的責任」。兩隻貓貓不知所終，領養人卻事不關己，直至9月27日，水煲仔成功被消防救下，原來牠躲在A小姐家的下層單位冷氣機位置，已兩天無水無糧。其後Tina到A小姐家，再次驚覺自己一直被人欺騙，不僅凌亂不堪、臭氣熏天，亦都看不見之前說指牠兩兄弟有籠子讓牠們住，有器皿予牠們，甚至連一個貓沙盆也看不到。

弟墮樓下冷氣機 兄生死未卜 為了快些找到大哥哥的消息，Tina在網上求助，同時說出A小姐種種問題，卻遇上網絡欺凌，不過卻發現當中不少帶有攻擊性的言論原來都是與已改名換姓的A小姐帳戶有關，更將當時給Tina的貓咪伙食費，說成是Tina賣貓費用。大哥哥至今仍未能尋回，Tina指已作最壞打算，她期望可以幫貓兄弟討回公道，亦不想再有下一個受害者，奈何香港的法律太寬鬆，令到許多人可以棄養動物。

苦主Tina期望可以幫貓兄弟討回公道。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇