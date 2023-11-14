FIA越野車賽香港站甩轆 議員斥勿推諉籌備時間不足

【本報訊】疫情後，港府希望可舉辦更多大型國際賽事，惟日前舉辦的FIA世界場地越野車錦標賽香港站意外頻生，有議員指政府大手筆贊助，「唔係一句籌備時間不足就可以（解釋）」，而國際歌星Taylor Swift沒有選擇在香港舉辦演唱會，改為在新加坡舉行，有議員指原因在於香港場地不足且檔期不夠長。不過，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指賽事是第一次在香港舉行，稱「已經盡咗力」。

當局稱首辦賽事已盡力 議員陸頌雄昨在立法會相關委員會會議上指出，FIA越野車錦標賽出現臨時延遲、縮短跑道及籌備時間不夠等問題，但活動獲政府贊助約1,700萬元，出現「甩轆」難以用一句籌備時間不足就可以解釋，詢問政府在當中的監管角色，又指澳門在同時間舉行澳門大賽車70屆，認為兩地同時間出現同類型賽事「匪夷所思」，質問為何沒有協調。楊潤雄指辦賽單位是首次在香港舉辦賽事，遇到的問題不是原先掌握得到，且效果、氣氛及國際報道上的反應都非常好，認為「今次已經盡咗力」。

外界有傳Taylor Swift捨棄香港改在新加坡舉行演唱會，議員陳仲尼指原因在於香港場地不足且檔期不夠長，詢問當局日後啟德體育園落成，會否仍然以體育優先，楊潤雄指現時設計上會要求體育園的體育活動佔某個百分比，其餘時間的用途均可靈活安排。

另外，政府於18區成立關愛隊，並承諾互委會辦事處會址可供作關愛隊辦事處之用，但早前一直未有隊伍表示獲分配會址，有議員詢問當局時間表，又詢問會否有關愛隊培訓計劃，民政及青年事務局局長麥美娟指分發會址的程序正在「進行中」。