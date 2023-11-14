賄滙豐副總裁 貿易董事囚11個月

【本報訊】兩名貿易公司董事串謀賄賂滙豐銀行一名銀行副總裁，企圖使該銀行接受一張5億歐元（折合約41億港元）的備用信用證為抵押品以批准其融資申請，2015年被廉政公署落案起訴後潛逃。其中一名女被告早前抵港時被拘捕。她昨在東區裁判法院承認控罪。裁判官判刑時指，香港社會廉潔，不容許貪污出現。案情嚴重，須判處被告即時監禁，終判被告入獄11個月。

54歲女被告黃瑋，案發時為天和國際商業（中國）控股有限公司（天和）董事，昨承認一項串謀向代理人提供利益罪名。黃瑋另承認一項沒有按照法庭的指定歸押罪。案情透露，黃瑋和潘善誠於案發時同為天和的董事。二人亦是天和在香港上海滙豐銀行有限公司所持戶口的授權簽署人。二人於2015年4月與滙豐銀行一名工商金融業務部副總裁商討天和的貸款事宜，並指天和將收到一張金額為5億歐元的備用信用證，希望以它為抵押品向滙豐銀行申請融資。