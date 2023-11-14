憶10多人元朗站爭執 車站主任通知控制室報案

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨於區院續審，港鐵高級車站管理主任出庭作供。他指當晚10時43分曾透過站長室閉路電視屏幕見到有十多人在元朗站爭執，他遂致電隔鄰警務室通知一名軍裝警，但對方稱要跟從程序做，他遂跟從程序通知中央控制室報警求助。但其後不斷有市民致電站長室問他是否已報警及為何仍未有警員到場。

事前致電鄰室告知軍裝警 7名被告包括林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗（27至49歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。高級車站管理主任E供稱，他於當日下午4時開始在站長室當值，當日獲通知會有便衣警員到站長室監察閉路電視。約下午5至6時有兩名便衣警到站長室，當中有一人會不時出入，他沒有太留意該兩人。

E其後解釋，過往不時有便衣警到該室監察，但他不會知道他們執行甚麼任務，E估計當日他們並非監察當晚的事件。E稱當晚約8至9時已有市民通知在該站出口被白衣人騷擾，但無說及詳情，他有到出口巡視但見不到相關事件。

E稱晚上10時43分，他見到十多人在站內爭執，他不知旁邊的便衣警有否見到，他決定致電旁邊的警務室看有否軍裝警在場可處理。最終一名軍裝警到站長室但叫他跟程序處理，他遂通知中央控制室報警。直至晚上近11時，因有人打破消防喉玻璃，火警警報響起，E忙於處理事件，其後又要不斷接聽市民求助電話，沒有太留意站內發生的事。其後他又得知有列車門未能關上，他要派員去處理，沒有留意月台發生的事。但他有聽到同事透過對講機稱人身安全受威脅，遂叫該同事先離開。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022