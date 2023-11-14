推動智慧城市 網絡安全惹各界質疑

葛珮帆

【本報訊】斥資5億元開發、康樂及文化事務署全新訂場系統SmartPLAY，首日啟用即「跪低」，連日來仍有錯漏。議員葛珮帆指近日發生多個政府機構被入侵，易通行數據滯後，SmartPLAY無法訂場，不少市民向她反映香港若發展智慧城市，不論是「網絡保安同埋用家體驗上面都好多甩漏」；有議員更憂慮日後的數字政策辦公室會演變成「射波遊戲」。

創新科技及工業局局長孫東昨出席立法會相關委員會時回應指出，發展智慧城市是政府目標，惟發展過程中定會有各式各樣的困難，但強調大方向不變。在網絡保安問題上，孫東指政府會盡力完善制度漏洞和提升部門的保安意識，而重要是要加強網絡人才培養，雖然香港網絡人才近年有進步，但與未來發展需求仍有距離，因此未來大學研究基金會將網絡安全列為重點課題，並要引入「外援」，目前正與內地網絡專家公司商討期望可引入香港，又透露將在一至兩個月內舉辦大型網絡保安活動提升大眾的網絡安全意識。

憂數字政策辦公室變「射波遊戲」 另一議員陳學鋒指數字政策辦公室未來會有何擔當和角色，會否只提供意見後便完成工作，憂慮會變成「射波遊戲」。孫東強調任何部門出現問題，都是特區政府的問題，數字政策辦公室與各個局為「利益共同體」，政府效率亦會愈來愈好。

對於政府早前表示會推出試點計劃，要求各部門推出新大型電子服務前需要由獨立承辦商確保穩定暢順，議員田北辰批評部門以往各自為政，難怪錯漏百出，又指做法為前朝留下，問到政府為何要設試點，不一併執行要求。孫東指大型電子平台推出時有問題屬正常，只是「報和不報」的問題，內地的處理亦一樣，但重申局方責無旁貸，形容沒有最好，只有更好，希望能滿足市民期望，又透露政府資訊科技總監辦公室今個星期會推出新措施，確保電子服務暢順推出，期間會與各部門密切協作，在挫折中前進，不斷進步，希望愈來愈好。