前NBA球星馬貝利 申高才通來港教波

前NBA球員Stephon Marbury昨日遞交「高端人才通行證計劃」申請來港。（李志湧攝）

【本報訊】美國前NBA籃球球星計劃由中國內地來港發展！球星馬貝利（Stephon Marbury）昨日遞交「高端人才通行證計劃」申請。他指香港城市與紐約等一樣活力，期望在港發展籃球事業，包括擔任教練，為本地體育界帶來貢獻。但他透露即使來港後仍會維持往返中美工作，「間中（Often）」才留港。

馬貝利昨日於香港人才服務辦公室安排下會見傳媒。他介紹自己時提到於美國NBA職業運動員30年生涯下效力5支球隊，10年前轉到中國發展事業。他稱，選擇南下延續事業，皆因香港與紐約等城市一樣充滿活力。他近年擔任體育基金大使，經常來港接觸基層兒童，笑言很喜歡香港，最喜歡逛尖沙咀星光大道。

稱因應工作只會「間中」留港 馬貝利期望成為香港人後能夠於籃球及公益事業繼續發展，協助基層兒童接觸及愛上籃球。但他即使未來港定居，已深知本地租金昂貴，同等的價錢在北京能「住大點」。他續指，即使申請獲批，仍只會因應工作情況而「間中」逗留本港。

勞工及福利局香港人才服務辦公室總監劉鎮漢表示，會積極跟進球星的申請，相信其入息達標下能獲批來港，歡迎他來港實現夢想。他續指，人才來港後，辦工室會因應其衣食住行的需要轉介合作夥伴支援，例如推薦地產中介。高才通計劃由去年12月底至今年10月底共收到近5.5萬宗申請，當中4.3萬宗已獲批來港，另有7萬人已經各項人才入境計劃來港。