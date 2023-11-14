6000人反修例仍未起訴 當局個別處理 未有提供數字

【本報訊】在2019年因反對修訂《逃犯條例》風波，社會上爆發連場激烈衝突，現時仍有約6,000人在風波中被捕而未被起訴，有議員昨在立法會保安事務委員會問及相關個案目前的進度，及要求當局交代具體數據。但當局回應指已就個別案件，因應證據以及個別狀況，作個別的處理，但未有提供數字。

然而在去年12月，多名議員出席立法會舉行前廳交流會後透露，當局在交流會上稱因反修例運動被捕但未被檢控者，數周內會決定是否檢控，涉約6,000人，但涉理大衝突的逾1,000人除外。執法部門亦曾稱今年2月底有交代，但至今沒有任何公布，而執法部門在6月底出席深水埗區議會時指仍在檢視相關案件，還說「比之前睇落複雜好多，唔想草草了事」。