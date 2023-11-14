南亞人蛇攻港倍升 促覓島安置 設禁閉營

倡聲請者戴手帶 假難民犯罪即捕即解 近月南亞裔非法入境者有增加趨勢，最新數字顯示，今年首10個月約有1,000名南亞裔非法入境者來港，較去年全年的500人倍增，主要因為內地今年3月起放寬其他國家人士入境，有關南亞裔人士經深圳再南下，亦有蛇頭散播謠言可來港打工，令相關數字增加。當局稱會加強源頭打擊、執法行動、情報行動，免遣返聲請也有更新措施。不過，有議員認為應從源頭解決，建議政府找無人島和禁閉營安置非法入境者。

政府指未來會加強識別並阻止擬濫用機制的人士來港、進一步提升法定上訴委員會處理上訴個案的效率、實施完善被入境事務處羈留人士待遇的多項法例修訂安排，以及繼續全面實施更新的遣送政策。不過，議員鄧家彪表示，現時大部分南亞裔先入境內地，在沿海地方登島，只要入到本港境內就可以留港，詢問如何有更徹底的方式解決問題，如明確向國家反映，要求退出酷刑公約；只要假難民人士，干犯任何形式罪行，即時逮捕出境；仿照新冠疫情做法，為申請免遣返聲請人士戴手帶；他也建議可在港找沒有人住的無人島安置他們。

港府拒提出退酷刑公約 議員李梓敬也表示，過往有西方國家，如澳洲都有禁閉營，而政府需要杜絕他們以為來港便可賺錢的想法，建議按此做法將非法入境者困在其中，又指本港雖然不是主權國家，但過去回歸前，也有公約的某部分條文在本港豁免，詢問酷刑公約是否也可按此做法。

政府回覆指根據2012年終審法院判決，政府必須遵守，即如果他們能提出確切、相當大風險，回去要遭受不人道、殘忍對待的理據便要允許留港，稱「政府都唔可以將佢掟走」、「冇辦法」，因此無論是否退出酷刑公約都不再重要，因為政府根據終審法院判決，有「必然責任」，而目前只有1.3%的人聲請獲確立，又指如將所有人羈留，既不符合「相稱性」，即要犯嚴重罪行、對社會很大風險、要有合理性，資源上也不容許，因聲請人士有1.4萬個，但懲教院所職員只有9,000人。

此外，對於多名議員關注打擊詐騙案問題，當局指執法部門會於本年底或最遲明年第一季，與主要銀行成立新聯合平台，參與計劃的銀行將派人員駐守，就詐騙案件向執法部門提供即時協助。當局指日後銀行願派職員駐守平台，可即時攔截騙款。