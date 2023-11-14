慢病共治展開 70%醫生診金低於$150

【本報訊】「慢性疾病共同治理先導計劃」昨日起展開，年滿45歲、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，即日起可以參加。當局指，至今已有30個醫療機構、約400名家庭醫生、共600個服務點參與計劃，當中超過70%醫生訂下的診症收費，均低過官方的150元建議水平。

當局表示，70%參與醫生的治療階段共付額低於或等同官方建議的150元，反映官方建議的定價相當合理，亦理解醫生會根據服務定點、經驗等釐定收費。雖然有25%參與醫生收費高於官方建議水平，亦有個別醫生收費800元，但當局指市民也有選擇權，相信市民的選擇亦會改變定價。

擬邀大學機構研成效 當局會考慮邀請大學機構研究今次計劃在病人層面、醫療界別層面，以至政府層面的效益，是否達到預期目標，再考慮是否擴闊計劃範圍。今年施政報告亦提及中學生牙科支援，相關計劃亦擬採共付模式，可參照慢病共治先導計劃效果後再推行。

策略採購統籌處總監張偉麟補充，明年第二季會檢討慢病共治計劃會運作，包括運作框架、流程、電腦系統、覆蓋藥物等；專家組會檢視現行40多種藥物外，能否再豐富治療偶發性疾病藥種等。

另先導期內會完成整體檢討，當中大學研究需時較長，明年開始後，相信至後年才完成。對設定檢討期準則，他指因明年首季起除地區康健中心外，家庭醫生可在診所讓病人加入計劃，故第二季是較好時機。