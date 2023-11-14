港人長壽欠健康 晚年殘疾時間多

香港人以長壽見稱，過去10年間更超越日本，成為全球最長壽族群。香港中文大學（中大）醫學院和中大健康公平研究所進行了一項研究，評估香港65歲人口的平均預期壽命和無殘疾平均預期壽命在2007年至2020年間的變化，了解地區及社會經濟差距所帶來的影響。研究結果顯示，香港人雖然長壽，但長者在離世前伴隨殘疾的時間大幅增加。而全港18區長者的平均預期壽命和無殘疾平均預期壽命均存在明顯的社會經濟差異，研究詳情已於《刺針》旗下的國際醫學期刊《刺針區域健康—西太平洋》上發表，研究亦獲醫療衞生研究基金支持進行。

中大研究團隊從香港政府統計處搜集並整理與特定年齡和性別相關的死亡率、殘疾率、人口結構，以及相應年份的香港人口生命表等數據，估算香港65歲人口的平均預期壽命和無殘疾平均預期壽命。數據顯示，香港65歲男性及女性的平均預期壽命在2007年至2020年間分別增加了3.7年及2.1年，男性達87歲，女性更達89.8歲，但無殘疾平均預期壽命卻未見相似升幅，14年間只分別增加了1.8年及0.1年，分別為81.3歲及81.5歲。

壽命增加 難保生活質素 中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授鍾一諾指，預期壽命只衡量生命的長短而不是生活的質素，壽命增加不能反映人生前是否健康。現今更講求身體機能和生活質素，衍生「健康預期壽命」概念，計算一個人在完全健康、沒有患上任何疾病或傷殘狀態下預期的壽命。

在多項測量健康預期壽命的方法當中，「無殘疾平均預期壽命」衡量人口的殘疾負擔，是其中一個最廣泛使用的指標。而透過比較長者無殘疾平均預期壽命與平均預期壽命的比例，亦可以評估社會實現健康老齡化的進度。

研究團隊利用2013年香港18區的殘疾率數據，進一步評估平均預期壽命和無殘疾平均預期壽命在不同社會經濟水平的地區之間是否存在差異。根據多元線性迴歸模型的結果，社會經濟地位愈高，個人健康狀況愈理想，各個地區內長者具有中學或以上教育程度的比例每增加10%，平均預期壽命便增加0.81年，而無殘疾平均預期壽命則增加0.68年。

殘疾人口飆 社會負擔大 中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授鍾嘉麒就認為，研究顯示本港長者在離世前維持殘疾狀態生活比例增加，社會需要應付的殘疾人口負擔擴大。僅關注平均預期壽命的長短並不足夠，更可能會造成假象，掩蓋了疾病負擔相關問題，香港迫切需要採取全面的政策措施，以促進健康老齡化。