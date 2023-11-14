吊運嚴重事故多 組織質疑涉趕工

【本報訊】本港連日發生致命工業意外，當中涉及多宗吊運工程物料的嚴重事故，包括上周先後發生的東涌北大嶼山醫院和油麻地中九龍幹線地盤意外。有勞工權益組織認為，當局必須跟進相關地盤是否未有跟從吊運工作指引，以及意外是否涉及趕工。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日於電台節目表示，據其統計，今年截至上周六已發生至少10宗吊運相關的工業意外，造成6名工人死亡。她指，由於地盤更頻繁使用預製件及幕牆，預料吊運工作有增無減，風險亦相應增加，惟現時並無方法可大幅減低同類意外機率，只能不斷進行風險評估。她建議當局未來加強教育及巡查。

欠缺培訓 安全指引不足 蕭指，據中九龍幹線地盤意外的現場消息，當時鋼索突然斷開，令鐵枝在吊運期間墜落壓中工人。除檢視維修保養及檢驗外，她認為要跟進相關地盤有否跟從吊運工作指引，為何工人會在吊運期間站在危險位置，當中是否涉及趕工。

建造業總工會安全顧問李光昇於同一個節目表示，部分吊運工人欠缺培訓，不熟悉正確方法，導致易生意外，加上安全指引不足，很多細節有改善空間。他指，現時地盤安全主任主要工作是處理文件，難以抽出時間即場監督，造成安全漏洞。他建議當局參考密閉場地核准工人的做法，須先完成認可課程方可開工，以減少意外。

工人重傷 當局誤報死訊 另外，當局前日稱中九龍幹線地盤意外中一名31歲重傷工人，延至同日不治。但政府新聞處昨日凌晨澄清該名工人情況仍然危殆。