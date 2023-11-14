醫健：成視在人：眼瞼下垂損視力更自卑 7歲童術後開朗展新生

生在蒙古的7歲小男孩Tushig，一出世就有嚴重的視網膜問題及眼瞼下垂，因為視力受阻，他走路時容易跌倒，在3歲時就曾經摔斷腳。Tushig的兄弟姊妹都有不同程度的先天性眼疾，大哥已經失明，視力無法逆轉，最小的弟弟亦有早產兒視網膜病變問題。幸運的是，Tushig的眼疾仍可以治療。

享受跑步踢波踩單車 經過手術、雷射治療及佩戴矯視眼鏡，Tushig已經恢復了寶貴的視力。以往需要將頭向後傾，揚起眉毛才能看得見的他，下垂的眼瞼已矯正了，可以正常視物，視線不再受遮擋。他與其他同齡小朋友一樣，開展了跑步、踢足球及騎單車的興趣。

Tushig以往介意自己的外表，因為眼瞼下垂令他缺乏自信，總是感到自卑。手術後望見自己新的樣貌，他立即笑說：「我變帥了！」Tushig告訴我們，視力恢復後，他可以正常上學及讀書，日後希望成為一名電玩開發者，同時感激奧比斯支持者的慷慨解囊，令他的人生從此改變。

奧比斯