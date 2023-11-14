維園濕貨攤位 最貴8.4萬成交

房小姐

【本報訊】維園年宵濕貨攤位競投激烈，其中近高士威道出口的369號攤位，以8.4萬元成交，成為全日最高成交金額的濕貨攤位；另有5個攤位以底價6,530元成交。有花商表示，現時市道一般，坦言「打到和算贏」。

位於維園中央的268號攤位，以6.1萬成交，成為昨日早上競投時段的最高成交紀錄。投得該檔位的房小姐表示，在年宵擺檔逾30年，每年都競投同一攤位，6.1萬成交價為歷年最高。除該檔位外，她另以3.3萬元投得相連濕貨攤位，並預料花8至10萬元從福建漳州購入500至600盆水仙花在檔口售賣。

房稱，過往只需5至6萬元便能投到攤位，今年原預料花約7萬元競投兩個攤位，現時卻較預算貴了兩萬多元，但為了方便熟客也無辦法。她認為，今年年宵應該會多人，對生意有信心，期望生意額可較往年多兩成，亦不擔心港人北上消費而影響生意。

花商：打到和算贏 花商李先生以昨日全日第二高價8.3萬元投得288號攤位，他說，去年花約6萬元成功投得連位，今年貴了約5萬元，最終需共花11.8萬元才成功投得287及288號攤位，但他認為是預算之內。被問到為何堅持以高價投位，他坦言無辦法，「投得嗰個（287檔位），冇理由放棄呢個㗎（288檔位），得一個位咁細，都做唔到啲咩」。他透露攤位主要售賣蘭花，但是認為目前市道一般，未如理想，期望可回本，笑言「打到和算贏」。

有「蘭花大王」之稱的楊小龍今年繼續有到場競投，並於昨早成功投得3個攤位。他說，今年目標是競投10個攤位，每攤位預算2.6萬元，「高過都唔會買」，又指「今年人工高咗、競投價又抬高晒」，要控制成本，故競投攤位數量會較以往減少。他預料恢復乾貨後有助加旺維園年宵人流，幫助生意額。