維園年宵攤位競投 快餐檔口跌價六成

明年農曆年宵市場於明年2月4日至10日舉辦，維園年宵市場共387個攤位昨日起一連三日公開競投，乾貨、快餐攤位自2019年後首次回歸。其中焦點攤位，最接近銅鑼灣的快餐攤位A，雖然面積比往年縮小，但經14口叫價後以22萬元成交，與2019年年宵的同位置面積較大的快餐攤位A相比，成交價大減30萬元，跌幅接近60%。

近銅鑼灣告士打道出入口的快餐攤位，由以往一個面積7.6米乘4.8米的攤位，拆開成為兩個面積5米乘4米的快餐攤位A及B；近天后興發街出入口的兩個快餐攤位C及D面積則維持5米乘4米。其中，快餐攤位A以22萬成交、快餐攤位B以19.2萬成交；快餐攤位C、D則同樣以18萬成交。

翻查資料，2019年維園年宵近銅鑼灣的快餐攤位A底價為374,850元，成交價為52萬元；至於明年維園年宵快餐攤位A底價為120,470元，最後成功以22萬元成交，兩者跌幅分別高達67%及57%。

檔主擬賣創新食品吸客 以18萬成交價投得明年維園年宵快餐攤位C的馮先生說，今次競投價與理想預算相若，合乎預期之內。他透露，年宵會以售賣創新食品為主，因湊巧在剛剛的美酒佳餚巡禮有數款食品比較熱賣，例如黃金燒肉、串燒鮑魚、特飲等，故會在年宵內推出，每份售價大約40至50元。

馮又指，受天氣等因素影響下，很難預料銷售額，但考慮到維園年宵乾貨攤位闊別多年復辦，故整體認為明年年宵人流會「多番好多」，尤其是年輕人。他看好年宵市道，指年宵是中國傳統節日，不擔心港人改到北上消費。

以19.2萬成交價投得快餐攤位B的吳先生說會賣香港地道小食，例如魷魚、牛柳粒、雞軟骨等，每份售價約30多元。他又指，預計今年投放70至80萬元於年宵中，當中大部分主要用於聘請人手和交電費。他稱過往美食展生意額都少了一截，故笑言年宵銷售額有新冠疫情前一半已算很好，但強調仍對「回本」感樂觀，認為天氣最影響的重要因素。

推新規定 攤位高度設限 另外，食物環境衞生署公布維園年宵市場的新規定。食環署高級總監許素卿表示，明年攤位高度不得超出4.5米，若超過3米高，需要找合資格人士提交構築物安全證明。

許又指，競投有條款訂明，檔主不得違反包括國安法在內的香港法例，食環署職員會在年宵市場巡查，檢視貨品有否涉嫌違法。若發現違法，該署先會口頭或書面警告，若攤位在指定時間內沒有停止有關銷售活動，該署會終止有關的特許協議並收回攤檔。

維園年宵快餐攤位成交價變化（按舉辦年份） 吳先生