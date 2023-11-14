資助研究項目 無統計採納數量

【本報訊】在特首政策組之外，亦透過公共政策研究資助計劃，吸納學者及智庫等意見。特首政策組回覆本報指在2022至2023年度批出20個項目。而在政策組的網頁可見，在2023至2024年度批出7個項目，涉款逾400萬元。但特首政策組指沒有統計研究報告內提及的建議是否被採納，強調反而更着重研究人員與持份者的交流，以促進公共政策的研究和討論。

現時分別有公共政策研究資助計劃及策略性公共政策研究資助計劃。政策組網頁簡介稱，公共政策研究資助計劃聚焦於規模較小和時間較短的公共政策研究，而「獲得資助的研究項目，必須對政策有直接導向或與政策直接相關，而且研究成果可有效和實際地轉化成政策。學術性質為主的研究將不會獲得資助」。

共批出432萬 在2023至2024年度截至11月，共批出7個公共政策研究資助計劃項目，研究項目包括環境保護、與內地合作，經濟發展、民生議題等，共批出約432萬元。其中最貴的項目為由香港理工大學的「如何在城市發展和更新改造中使用「基於自然的解決方案︰香港和歐洲先進城市的政策比較研究」，為期23個月，獲批約77萬元。

政策組回覆本報指會把研究報告轉交相關政策局或部門，以供其在制訂政策及檢討過程中作參考，但政策的醞釀和制訂涉及多方面的工作。政策組沒有統計研究報告內提及的建議是否被採納，強調「反而更着重研究人員與持份者的交流，以促進公共政策的研究和討論」，又指該計劃在上個財政年度共批出20個研究項目。

7項公共政策研究資助計劃