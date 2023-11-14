內部研究 提出政策 落實靠「天時地利人和」

【本報訊】特首政策組每年預計的整體開支為1.3億元，與上屆政府的政策創新與統籌辦事處（創新辦）人員編制一樣，共47人。實際上，多名議員曾追問會否設KPI，但組長黃元山拒設KPI，指政策組作為內部研究機構，主要負責前期和戰略性研究，但政策最終能否落實與「天時地利人和」有關，故政策組難以量化KPI。

政策組編制共47人

編制47人的政策組有8個首長級常額職位，包括1名組長、3名副組長及4名助理組長，還設有39個非首長級公務員職位，其中18個職位來自政務主任、經濟主任、行政主任、城市規劃師、統計師及統計主任職系的公務員。政策組的職能不單止負責研究和分析內地政策、留意國際動態，同時會評估香港局勢，亦會為34名特首顧問團成員提供研究及秘書處支援。政策組設有顧問團，分為3個小組，包括經濟高質量與持續發展小組、創新與創業小組成員和區域與環球協作小組，同時亦有設立專家組，共委任56人，分設經濟發展、社會發展和研究策略等3個小組。