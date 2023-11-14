特首政策組 年燒1.3億公帑 工作唔清唔楚

1年僅開會1次 無KPI成效惹疑 政策創新與統籌辦事處沒過渡現屆政府，政府去年另組特首政策組（政策組），每年開支1.3億元。政策組成立近一年，至今共5次公務外訪，全屬內地訪問，而另設的專家組自6月中舉行第一次會議後，相隔5個月沒有再開會。有前中央政策組非全職顧問認為政策組不應只到內地考察交流，同時要去國際進行調研，又稱目前「（政策組）做咗啲咩大家都唔知㗎」，促請政策組要「面向大眾」，建議可效法以往中策組向外公布研究成果，方便議員「衡工量值」。另有專家組成員認為政府應增加會議次數，以便當局掌握社會脈搏。

政府曾公開指政策組屬宏觀政策決策單位，會在香港層面留意民情民意，又會在充分理解國家發展、審視國際形勢下，推出全面政策。但並沒設績效指標（KPI）。

組長5度外訪 涉款逾5萬 據政策組提供的資料顯示，該組組長黃元山由2022年12月28日至2023年10月31日共有5次公務外訪，使用約53,400元，最貴的一次外訪費用為36,600元。訪問的地點全數為內地，分別為深圳、廣州、珠海和北京，而5次外訪中，3次的訪問目的均與大灣區發展有關，另一次是參加第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇；亦曾到深圳與兩名特首顧問團成員會晤。本報曾向政策組查詢會面成員和內容，惟回覆稱「未能提供有關詳情」。另外，據政策組網頁顯示，特首政策組專家組自今年6月15日舉行第一次會議後，相隔近5個月沒有再舉行會議。

曾任中策組非全職顧問的議員陳紹雄認為香港與內地城市最大區別是香港面向世界，可以擔當「超級聯繫人」，故政策組應同時到國際進行調研，例如到中東國家等。他又不認為黃元山平均一個月外訪一次為太頻密，指外訪通常有題目要做，強調外訪多與少不重要，「最緊要有嘢交」。

研究報告百無 透明度欠奉 陳紹雄指特首甚少提及政策組，甚至在制訂施政報告後感謝各政策局，亦沒讚政策組。他認為政策組成立近一年，但「做咗啲咩大家都唔知㗎」，促請政策組要「面向大眾」，例如效法中策組的做法，除屬高度機密的研究報告外，向外公布研究成果。他強調不需要每次研究都向外發表，惟相信適時公布可「顯示到佢值得」，亦方便議員「衡工量值」。他又認為專家組「應該多啲」舉行會議，例如以前中策組兩星期一次大會，亦會按照題目會分小組，又指假設政策組私下有會面開會，亦應開誠布公向公眾交代。

有專家組成員指現時與個別成員一個月都私下見幾次，但相信可以效法中央政策組開會模式，方便政府掌握社會脈搏，又認為相信「外交、內交同樣重要」，舉例外國的智庫成員亦經常會去不同地方，與不同智庫機構交流，建議政策組可同時多去其他地方。

該成員又指制訂施政報告期間，政策組有出席不少見面會，期望社會「唔好抹殺咗佢哋嘅努力」，但覺得政策組可以視乎類型研究公開報告，例如經濟產業的研究結果，以做到和社會多溝通，又認為政策組公關技巧可以加強，否則「做咗啲咩無人知好唔抵」。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀則表示，政策組一直有聘請國際關係專家撰寫報告分析國際形勢，而不少人都有國際背景，因此認為毋須親身到外國考察。對於政策組專家相隔近5個月沒有再開會，她個人認為「開會唔需要太多人」，不清楚該組有否私下向個別專家會面。

政策組解畫 有與成員聯繫 政策組回覆查詢時指專家組大會每年舉行一至兩次，但政策組會與成員保持緊密聯繫，包括不時主動就個別議題徵詢有關組別或相關成員的意見，又指政策組在第二份施政報告發表後，於10月31日與專家組成員舉行簡報會，介紹相關內容。記者林彥汛