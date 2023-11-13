笑看天下：大地哭泣 人間地獄

「大地有愛，人間有情」，這8個字喺烽火連場嘅中東已徹底蒸發，代之嘅係「大地哭泣，人間地獄」。各國對於以巴戰事，例如美國總統拜登，佢極力譴責哈馬斯突襲係邪惡行為，強調以色列擁有自衞權，但呼籲保護平民及讓物資運入加薩，甚至支持「兩國方案」解決以巴危機。之不過，拜登講一套做一套，完全冇煞停以巴戰火嘅意思。

回顧一下，聯合國大會10月底以壓倒性票數通過決議，呼籲以巴盡快人道停火，全世界有121國贊成，44國棄權，只有14國反對；這14個反對停火嘅國家，除咗以色列，最引人注目嘅係美國。行動最實際，拜登上月中旬親自飛到以色列同總理內塔尼亞胡熱烈擁抱，成為史上首位喺戰爭期間造訪以色列嘅美國總統，美國國務卿布林肯亦多次到中東斡旋，可是勞而無功，甚至備受土耳其總統冷待，無他嘅，皆因盲嘅都感受到美國處處表現絕對會跟以色列站在同一陣線。

事實上，美國航母打擊群及先進戰鬥機亦部署喺中東，以防戰事擴大；美國亦向以色列提供精準打擊武器及其他軍火，拜登還希望國會通過更多軍援協助以色列。如此義無反顧援助及傾向以色列，你話以色列怎會支持「兩國方案」？怎會顧及人道立場停止對加薩狂轟濫炸？

以軍只要說哈馬斯總部就在醫院地庫，那就意味着可以「合法攻擊目標」！平民想離開醫院，即使請求紅十字會協助疏散，亦不保證可以安全，皆因醫院外有坦克，根本無法離開。加薩城中部的希法醫院，日前更被以軍全面包圍，救護車不能進出，院內糧食、燃料耗盡，完全斷電，醫院運作完全停止，保溫箱內39名初生嬰兒瀕臨死亡！大地哭泣，人間地獄，人類還有文明嗎？