激濁揚清：山姆大叔真是用心良苦

台灣是中國的一部分。攻台必然引發人員傷亡、設施被毀,試問世上除了二次大戰以來,直接或間接發動了至少600場大大小小戰爭的好戰超級大國外,又有誰會那麼不打仗不安樂?新加坡總理李顯龍認為中國大陸在台灣問題上並非「衝動好戰」,除非大陸受到挑釁,否則世界「不會一覺醒來發現他們(大陸)已決定發動登陸戰」。的確,攻台並非「to be or not to be」的問題,它甚至不是一個軍事議題,而是美國人對北京撩是鬥非的外交政治把戲。