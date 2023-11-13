冰鑑春秋：菲律賓為中美鬧政變？

菲律賓參謀總長布勞納日前突然宣稱，有人準備發動政變，企圖推翻小馬可斯政府，影射幕後操縱者就是前總統杜特爾特，強烈警告菲國軍方人員不得參與其中。他說，9月間就有迹象顯示，有退役的軍方將領認為總統應該換人，但軍方將明智而迅速地對發動陰謀的人採取行動。這是否代表聯合執政的馬可斯與杜特爾特家族之間出現了矛盾？

菲國國家安全顧問安約第二天立刻出面澄清，強調這只是一場誤會，部分退役將領評論小馬可斯政府的施政，甚至表達不滿，但一切都在「民主空間範圍內」，所謂的政變並不存在；這等於間接證實了確實有人對小馬可斯的執政有所質疑。

小馬可斯背後代表菲律賓菁英階層集團的利益，副總統薩拉則有前總統父親杜特爾特，和另一位前總統阿羅若夫人的支持，雙方共同結盟，形成了當今菲律賓的執政團隊。而據稱衝突的來源，就是小馬可斯過分親美的舉動，引發親中的杜特爾特等人的不滿所致。

實際上，小馬可斯在競選時期一直強調自己會延續杜特爾特的政策，持續改善與中國的關係，並且在就職後訪問中國，和習近平達成了諸多協議。然而，就在結束與習近平的會面後，小馬可斯也會見了拜登，並且開始明顯配合美方的行動，讓主張更全面與中國發展經貿關係的薩拉陣營感受到威脅，因為這會為菲國的經濟發展投下變數。

杜特爾特接受訪問時對這個傳聞嗤之以鼻，並認為只要沒有嚴重的貪腐問題，就不會發生政變，可他也承認自己確實與一些退役將領會面。種種迹象顯示，親美或親中的矛盾正在菲律賓統治階層與軍隊中發酵，而隨着小馬可斯近乎被美國牽着鼻子走的政策走向，這個矛盾恐怕會愈演愈烈。