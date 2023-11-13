橫眉冷看：對付中國 只能延後

世界上何處有亂事，何處就有美國的手影，華盛頓政府事事參與，十居其九卻是愈搞愈糟。一個個爛攤子無法收拾，回轉頭來就得找中國幫忙，正如中國前總理朱鎔基所說，中美兩國關係不會好到哪裏去，也不會壞到哪裏去。

山姆大叔不敢把中美關係徹底弄壞，皆因他不斷對中國有求。美國本周舉行亞太經濟合作組織會議，華府正是求之再三，才請到中國國家主席習近平赴會。今次見面，美國總統拜登勢必珍而重之，目前的世界處處火頭，俄羅斯與烏克蘭戰爭長期膠着，以色列與巴勒斯坦的硝煙又剛剛燃起。相比之下，以巴戰爭對美國的為禍，可能更甚於俄烏之戰。

莫斯科與基輔的爭端，不論誰勝誰負，跟美國都沒有直接關係。以巴戰爭卻不同，美國公然包庇以色列軍隊，在加薩肆意殺戮平民，經此一役，華盛頓過去數十年來對伊斯蘭世界所作的友好姿態，幾乎全盤報銷。這一代以至下一代的穆斯林人，既仇恨以色列，亦會仇恨美國。

剛踏入21世紀，中國崛起的勢頭已十分明顯，當時華盛頓正想出手對付，但在2001年，突然爆發「911」恐襲事件，信奉伊斯蘭教的阿蓋德組織向美國本土施襲。此舉使華府猝不及防，登時要調整戰略，先全力對付恐怖分子，因而造就了中美長達十多年的蜜月期，直到白宮前主人特朗普上台，兩國的關係才出現裂痕。

時至今天，世界可能又要重回「911」時期，伊斯蘭民眾對美國的怒火再度燃起，山姆大叔的子子孫孫，不論在國內國外，都未必能像以往般安全。此刻的華盛頓政府，必然十分頭痛與忙碌，早前說好要對付中國的計劃，哼哼！我看還是再延後20年吧。