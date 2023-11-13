龍吟虎嘯：這事到現在也搞不清

這些年，美國打壓中國最得意的大殺器是科技戰。美國以為，只要在科技發展上壓住中國，就能夠從根本上取得「大國競爭」的永續優勢，而科技戰的首個獵殺對象是中國華為。「槍打出頭鳥」，華為是代表中國最能威脅美國科技的企業，不但在技術上，而且在市場佔有上、在帶動相關科企的發展上，都是美國的頭號勁敵。為了打垮華為，美國出手愈來愈狠。

2019年4月，特朗普政府授意捷克政府，在有40多個國家參加的布拉格會議上打響對華為的第一槍。然而大多數歐洲國家對美國的戰略意圖並不了解，何況他們還和中國包括華為，有千絲萬縷的經濟、科技聯繫，對特氏的授意毫不熱心，大會的建議是各國自行決定與華為的關係。特朗普頗惱，決定「單挑」。一個月後，美方把華為列入打壓封殺的「實體名單」，斬斷美國廠商與華為的軟件紐帶，令華為失去美商的晶片設計軟件服務。

雖然華為手機在西方市場成了「硬件空殼」，損失巨大，但在內地市場和其他區域市場，華為依然火紅，支撐自己在各方面的投入和發展。更重要的是，華為旗下的海思半導體有晶片「潛伏備胎」。海思總裁當時致函員工——華為多年前已經作出過極限生存的假設，預計有一天所有美國的先進晶片和技術將不可獲得，而華為仍將持續為客戶服務。於是，華為一邊堅持服務，一邊努力研發。

美國一招不行，再出一招。他們發現，華為海思有高超的軟件能力，但沒有晶片生產能力，於是美國嚴令和通過長臂管轄，不許相關公司向華為提供硬件和軟件技術，阻止華為生產晶片。然老美砍下這兩刀並不能立斬華為，於是又砍下第三刀，擬斷絕世界所有企業為華為晶片代工，禁止世界上最先進的晶片生產設備流向中國，企圖趕盡殺絕。然而，今年9月8日平地一聲雷，具5G功能的華為新手機問世。美國和歐洲亂成一團，到現在也搞不清楚這到底是怎麼回事！